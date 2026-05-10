Alle 18 in campo Parma e Roma, le formazioni ufficiali del match

Alle 18 in campo Parma e Roma, le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Ieri alle 17:40News
di Redazione FV

La 36^ giornata di Serie A prosegue con il match delle 18 allo stadio Tardini fra Parma e Roma. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elphege. Allenatore: Cuesta.