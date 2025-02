Alle 18 Empoli-Milan al Castellani: ecco le scelte dei due allenatori

Alle 18 fischio d'inizio per Empoli-Milan al Castellani. I padroni di casa arrivano dalla pesante sconfitta contro la Juventus in campionato e cerca punti per allontanare la zona retrocessione mentre il Milan arriva dalla vittoria in Coppa Italia con la Roma. Ecco le scelte dei due tecnici D'Aversa e Conceicao.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Joao Felix. Allenatore: Conceiçao