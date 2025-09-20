Alle 15 Bologna-Genoa, formazioni ufficiali. Italiano ne cambia sei, c'è Bernardeschi
FirenzeViola.it
Alle 15 riprende la quarta giornata del campionato di serie A, dopo l'anticipo di Lecce con il Cagliari che ha strappato i tre punti in trasferta. In campo oggi pomeriggio ci saranno Bologna-Genoa. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori Vincenzo Italiano e Patrick Vieira, con il primo che ne cambia sei rispetto a San Siro.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.
Allenatore: Patrick Vieira.
Pubblicità
News
Sarri sul derby a pranzo: "Sconfitta per calcio e istituzioni. Ma gara per cui vale la pena morire di caldo"
La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro direttodi Pietro Lazzerini
Le più lette
2 Andrea Ardito: "Il Como può spendere quanto vuole, i viola no. Questa secondo me è la vera differenza"
3 La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Copertina
FirenzeViolaComuzzo in panchina? Meritato riposo dopo i guai fisici e non punizione: ecco come stanno le cose
Dagli inviatiGalloppa: "Vittoria bella e sofferta, però abbiamo regalato troppo. Kouadio e Kospo mentalità ok"
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com