Alle 15 Bologna-Genoa, formazioni ufficiali. Italiano ne cambia sei, c'è Bernardeschi

Alle 15 Bologna-Genoa, formazioni ufficiali. Italiano ne cambia sei, c'è BernardeschiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:33News
di Redazione FV

Alle 15 riprende la quarta giornata del campionato di serie A, dopo l'anticipo di Lecce con il Cagliari che ha strappato i tre punti in trasferta. In campo oggi pomeriggio ci saranno Bologna-Genoa. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori Vincenzo Italiano e Patrick Vieira, con il primo che ne cambia sei rispetto a San Siro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.
Allenatore: Patrick Vieira.