ALBERTOSI, Muller mi ricordava Hamrin alla Viola

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Enrico Albertosi, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così in occasione della scomparsa di Gerd Muller: «Una belva. Gerd Müller in area non perdonava, non si poteva commettere neanche il minimo errore. Lui era sempre lì, pronto a metterla dentro. Non era tanto alto ed era piuttosto tozzo come attaccante, ma in area era imbattibile. Mi ricordava un po’ Hamrin della Fiorentina, che però giocava più largo. Ma avevano la stessa concretezza davanti alla porta e per me erano guai...».