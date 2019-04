ALBERTI, Ho offerto il nuovo Messi alla Fiorentina

In esclusiva al sito ilsussidario.net, in un'intervista al mediatore di mercato argentino José Alberti scopriamo un retroscena di mercato in cui è coinvolta la Fiorentina. Parlando dei giovani talenti argentini che potrebbero sbarcare in seria A, in particolare Cirigliano e Ocampos del River, rivela: "Sono ottimi giocatori ma non sono ancora pronti per il calcio italiano". Al momento Alberti sta lavorando per piazzare un giocatore che lui definisce "secondo solo a Lionel Messi", e in particolare si è fatto sotto con la Fiorentina per portarlo in Italia: "Quel famoso giocatore, il mister X, è Matias Defederico, calciatore mancino classe 89' che gioca nell'Independiente". Per Alberti è più forte di un altro talento argentino passato in Italia: "Defederico è più forte di Pastore, nell'Huracan giocavano assieme ma il fenomeno era lui e non El Flaco. Per me può diventare uno dei più forti al mondo". E in effetti in Argentina i commenti sul giocatore sono tutti per descriverlo come un talento, nonostante la sfortunata esperienza in Brasile: "Ha sbagliato il giocatore ad andare in Brasile perchè in quella squadra c'erano tanti brasiliani che non lo accettavano in squadra perchè era argentino". La notizia per la Fiorentina è quando ammette che: "Sono sicuro che arriverà in Italia, ne sono sicuro, ci sono già contatti con tre squadre italiane. E' da un anno che cerco di proporlo alla Fiorentina e alla Lazio che per ora hanno rifiutato. Con i biancocelesti ci sono ancora dei contatti, ma il problema è Tare che vuole fare tutto da solo. Peccato, perchè io alla Lazio ho portato fior di giocatori come Zarate ed Hernanes". Vedremo se il talento di Matias Deferico calcherà i campi di calcio italiani.