Aglietti deciso: "Pioli giochi come la Viola di un anno fa. Ritiro? È inutile"
Intervenuto ieri a Rtv38 nel corso della trasmissione Viola, Alfredo Aglietti, allenatore di lungo corso, ha così parlato del momento-no della Fiorentina: "Da inizio torneo abbiamo visto una Fiorentina sempre diversa, ma a questo punto Pioli deve scegliere una linea e seguirla sempre. Se i giocatori sono quelli dello scorso anno, allora torni a fare il 3-5-2 ed il gioco dell'ultima stagione. Il problema è che la Fiorentina è in crisi, lo dicono i punti e le prestazioni.
I numeri preoccupano e ora c'è un calendario difficile. Se sono favorevole a spedire la squadra in ritiro? Non serve a niente, serve solo l'assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo calciatore".
