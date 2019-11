AGLIETTI, Commisso bravo nella gestione di Chiesa

L'ex allenatore del Verona, Alfredo Aglietti, che con i gialloblù ha centrato la promozione in Serie A è intervenuto alla vigilia della gara di domani. Questo ciò che ha detto: "L'esaltazione dei viola è stata frutto di ottimi risultati dopo un inizio difficoltoso, ma è arrivata la batosta di Cagliari che ha gelato l'ambiente. La Fiorentina manca di continuità e domani non sarà semplice perché il Verona ha un ottimo collettivo, non credo sia la gara giusta per cambiare modulo. Chiesa? Ci aspettiamo tanto da lui in un anno dove è previsto che faccia un salto di qualità importante e decisivo. Vorrei complimentarmi con Commisso per la gestione della situazione senza farsi mettere i piedi in testa e dimostrando quanto è alto il valore della Fiorentina. Fui vicino in passato al club gigliato che ci provò in uno scambio con Baiano, ma lui non accettò la destinazione: peccato per me sarebbe stato bello giocare per Firenze".