AGLIETTI, Bajrami giocatore importante. Zurkowski...

Alfredo Aglietti, ex allenatore di Empoli e Sampdoria tra le altre, è intervenuto per parlare di quello che è il suo punto di vista sulla stagione che attende la Fiorentina. Ecco le sue parole: "A Firenze c'è grande entusiasmo per il campionato dello scorso anno. Adesso migliorarsi non sarà semplice, ma sarà importante continuare il percorso intrapreso la scorsa stagione: la Fiorentina ha una squadra che se la gioca con tutti. Conference? Credo sarà un'incognita: giocare durante la settimana non sarà semplice. Lo scorso anno con gli esterni non hanno segnato molti gol e se c'è un attaccante, come potrebbe essere Jovic, che segna spesso, potrà farà la differenza. Il gol i calciatori lo hanno nel sangue. Diventa difficile a far sì che un giocatore storicamente fa 3 gol, ne possa fare più di dieci. Poi è difficile che un esterno viva di gol come un centravanti. Per i viola è fondamentale trovare un giocatore come lo era Vlahovic lo scorso anno

Il mio parere su Bajrami? Ha dimostrato di essere un giocatore importante e adesso è il momento del salto di qualità. Per come gioca la Fiorentina, un giocatore come lui farebbe molto comodo. É un ragazzo che ha tutte le qualità per poterci stare nell'organico viola. Se poi Italiano non reputa Zurkowski adatto alle sue idee di calcio, forse è meglio prendere strade diverse e andare su altri tipi di calciatori...