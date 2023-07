AG. RUGANI, Non ha chiesto il rinnovo alla Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è tornato a fare il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di Tv Play, parlando di una possibile permanenza alla Juventus del difensore: "Allegri stima Rugani e nelle partite importanti in cui è sceso in campo è sempre stato tra i migliori. Ha giocato poco, ma hai la consapevolezza di avere in panchina un calciatore affidabile e questo fa comodo. A Daniele piace stare alla Juventus, lo rispetto per questo. Non si è mai lamentato e questo dimostra la sua tenacia. Ho ricevuto diversi interessamenti da parte di altri club come ogni anno, ma non abbiamo chiesto nessun rinnovo alla Juve".

Tra i tecnici con cui ha lavorato in passato c'è Maurizio Sarri, che all'Empoli lo ha esaltato, ma che in bianconero lo ha utilizzato poco. Torchia si è espresso così sulla possibilità di un trasferimento alla Lazio di Rugani: "Tornerebbe a lavorare insieme a Sarri. La sua crescita maggiore l'ha ottenuta con Sarri e tornarci ora potrebbe andare bene, come potrebbe andare male. Sarri lo voleva quando era al Napoli e al Chelsea, ma alla Juventus non lo vedeva".