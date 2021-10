AG. QUARTA, Lucas è un vincente: punta alle coppe

Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, ha così parlato del difensore viola in un'intervista a SerieANews.com: "Una delle caratteristiche di Martinez Quarta è essere ambizioso. È un vincente: col River ha vinto in campo internazionale la Copa Libertadores e la Copa America con la Nazionale, per cui pensare al traguardo più ambizioso, quando ci sono tanti club lì in alto, non è fuori luogo. Il minimo a cui puntare è la qualificazione a una delle coppe internazionali ma lui sogna sempre in grande!