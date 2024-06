AG. HANCKO, Vogliamo dare la priorità all'Atletico Madrid

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è l'Atletico Madrid per David Hancko, ex difensore della Fiorentina, attualmente in forza al Feyenoord e protagonista con la sua Slovacchia all'Europeo. Il centrale mancino è stata un'idea degli scorsi mesi del Napoli, ma in questa sessione di mercato il club azzurro pare aver preferito altri profili (come Hermoso). Ad annunciare la volontà di andare a Madrid è il suo agente ai microfoni di Relevo: "Tra tutti i club interessati, per noi l’Atlético è al primo posto. A David piace la possibilità di giocare col Cholo Simeone”.