AG. CRAGNO, Alessio è guarito. In dubbio col Napoli

Intervenuto sulle condizioni di Alessio Cragno, suo assistito e possibile obiettivo della Fiorentina, l'agente Graziano Battistini ha parlato così: “Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa”.