Adli, dal mancato riscatto della Fiorentina (e i motivi) alla corte del Napoli

Il centrocampista del Milan Yacine Adli, 5 gol e 7 assist in questa stagione con la maglia della Fiorentina, non è stato riscattato dal club viola (la cifra pattutita era di 10,5 milioni). Una scelta condivisa con il giocatore, come ha spiegato il direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza, con una doppia spiegazione come appreso da Firenzeviola, ossia per il poco spazio avuto dopo l'infortunio di metà stagione, sia per la volontà della famiglia di non restare a Firenze.

Il giocatore, dopo le parole di Pradè, ha salutato subito la piazza ringraziando i compagni e i tifosi, rientrando al Milan al quale è legato per un altro anno. Ma la stagione tutto sommato positiva del giocatore ha fatto accendere su di lui i riflettori di altre squadra, tra cui (almeno secondo quanto scrive invece Tuttomercatoweb) il Napoli a caccia di un ulteriore rinforzo in quel settore del campo e che possa giocare sia centrale che da mezzala come ha dimostrato a Firenze.

Con un anno di contratto rimanente l'operazione sarebbe davvero low cost ed inizialmente la ridiscussione del prestito o dell'acquisto ad un prezzo inferiore era nelle intenzioni della stessa Fiorentina poi la scelta è apparsa diversa e definitiva verso l'addio, a meno che, e famiglia permettendo, con il cambio di allenatore si cambi anche strategia anche su Adli.