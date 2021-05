AD SASSUOLO, Montella? Nessun contatto per ora

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro della panchina neroverde ai microfoni di Sky: "Se De Zerbi andrà via? C'è sempre la speranza che lui resti qui. Sicuramente tiferò per lui ovunque lui vada, c'è un legame forte col mister e mi auguro un grande futuro per lui. In ogni caso è ancora prematuro, dobbiamo finire il campionato nel modo migliore e poi ognuno farà la sua scelta".

Italiano, Montella o Giampaolo?

"Sono tre ottimi allenatori, ma ce ne sono tanti. Penso che in questo periodo ce ne siano tanti di allenatori validi, ci possono essere tanti cambiamenti per cui è prematuro parlarne. Noi però non abbiamo contattato nessun allenatore per il momento".