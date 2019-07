AD BOLOGNA, Schouten è vicino. A DDR ho detto...

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine della conferenza stampa di oggi in cui i rossoblù hanno presentato le nuove divise ufficiali, ha parlato di mercato tirando in ballo anche nomi accostati alla Fiorentina: "Pulgar? Con Felicevich nè Sabatini nè Bigon hanno in programma incontri a breve: vedo difficile uno spostamento della clausola, speriamo che il giocatore voglia rimanere con noi. Un consiglio all'indeciso De Rossi? L’unico consiglio che gli ho sempre dato è di non vestire un’altra maglia italiana, quindi non sarà la nostra. Skov Olsen? La concorrenza è altissima: noi vogliamo essere quel tipo di squadra che valorizza questo genere di talenti. La concorrenza è di molte squadre che giocano anche coppe europee, noi ci proveremo fino all’ultimo. Schouten? Tra questi giocatori è il più vicino di tutti: non so se potrà essere con noi già giovedì ma rimane veramente solo da formalizzare gli accordi già presi".