ACF-UDINESE, Al via la vendita dei biglietti per il 27

La Fiorentina inizia oggi un mini-ciclo di tre partite in sette giorni: dopo l'attesissima semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Juventus, in programma stasera alle ore 21, domenica i viola si sposteranno in Campania, per il lunch-match della 34esima giornata contro la Salernitana; mercoledì prossimo invece la squadra di Italiano sarà impegnata contro l'Udinese nel recupero della 20esima giornata di Serie A. Per questa gara, che si giocherà al Franchi alle ore 18:00, la società viola ha comunicato che da oggi, alle ore 15:00, è iniziata la vendita dei biglietti. La partita, precedentemente prevista per il 6 gennaio scorso, rientrava nel Xmas Pack e quindi, scrive la Fiorentina sul suo sito ufficiale, resteranno validi i biglietti acquistati per la gara inizialmente programmata il 6/01/2022. Vendita aperta fino alle 15:00 del 27 aprile, a tre ore dal match.