ACF, Scelto l'Istituto Fanfani come Health Partner dei viola

© foto di Federico De Luca 2023

Tramite un comunicato la Fiorentina ha reso ufficiale la collaborazione con l'Istituto Fanfani, che è stato scelto come Health Partner di ACF Fiorentina per le prossime stagioni. Di seguito la nota ufficiale del club:

"Istituto Fanfani è stato scelto come Health Partner di ACF Fiorentina per le prossime stagioni.

Questa nuova importante collaborazione viene resa nota mentre prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva, dopo che tutti gli atleti hanno svolto la preparazione psicofisica.

Fanfani assicurerà a tutta la Società, nelle proprie strutture sanitarie e al Viola Park, un progetto di salute olistico, la gestione completa di tutti i percorsi di diagnostica, di idoneità sportiva, di riabilitazione psicofisica e funzionale, Medicina Specialistica in tutte le branche, Percorsi di Prevenzione e Cura, interamente disegnati per Fiorentina e successivamente disponibili, nelle strutture Fanfani, per tutti coloro che scelgono un progetto quotidiano di prevenzione e benessere".

Queste le parole di Fabio e Stefania Fanfani, proprietari dell'Istituto Fanfani: “Siamo davvero felici di poter legare due storie di successo in un progetto unitario che significa Firenze e Toscana più di ogni altra cosa, significa comunità, impegno, innovazione sostenibile e umanità nei rapporti. Siamo orgogliosi di poter contribuire e sostenere il Progetto di Salute di Fiorentina in tutte le sue articolazioni, mettendo a disposizione la qualità dei nostri processi, l'eccellenza scientifica dei nostri professionisti, la modernità della strumentazione e dei nostri setting diagnostici. Seguiremo Fiorentina nel suo percorso con tutto il nostro impegno”.

Francesco Epifani, Direttore Generale dell'Istituto Fanfani: “Fanfani è un racconto di innovazione e precursione, di impegno sociale, sostenibilità e autorevolezza scientifica, di relazione, contatto e radicamento. Fanfani è un racconto di territorio. Questa concordanza di valori e di prospettive ci permette di camminare accanto a Fiorentina in questa partnership nella quale proporremo tutti gli spazi delle nostre sedi operative, la tecnologia e la qualità scientifica della nostra offerta, oltre a supportare l'attività sanitaria della Società anche presso il nuovo Viola Park. Un impegno che ci onora”.

La partnership tra ACF Fiorentina e Fanfani prevede inoltre prestazioni in promozione anche per i tifosi: dalla diagnostica per immagini a quella di laboratorio, check-up e visite specialistiche oltre alla Medicina dello Sport, proposte a tariffe agevolate. Basterà mostrare la InViola Card (Premium e Gold) e richiedere l’attivazione della promozione “Viola FUN”.