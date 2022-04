ACF, Sabato al Franchi incontro con le società affiliate

Lo scorso sabato, al Franchi, ha avuto luogo il secondo appuntamento formativo stagionale della Fiorentina con la famiglia della delle società affiliate. Appuntamento in continuità con il programma formativo del club viola, che alterna webinar e incontri in presenza per dare continuità a uno specifico processo di apprendimento che si sviluppa sia online che offline e diretto a tutte le società che decidono di fare crescere i propri atleti secondo le indicazioni ed i principi del Modello Fiorentina. Tante le realtà sportive intervenute che hanno aderito con grande entusiasmo alla possibilità di approfondire il tema della formazione dell’attività di base e lo sviluppo dell’attività agonistica nella Fiorentina insieme allo Staff viola, beneficiando di un’ulteriore opportunità di arricchimento.

Così il tecnico dell’Under 18 viola, Christian Papalato: “È momento molto significativo, in cui abbiamo la possibilità di ascoltare ciò che arriva dal mondo dei dilettanti. Necessitiamo di uno scouting importante, così come resta fondamentale comprendere le esigenze di chi è già dentro alla nostra famiglia. Questo è il senso dell’essere affiliati: far parte di una stessa famiglia”.