ACF, Per Pezzella 5 reti su 6 di testa da corner in A

Quello segnato ieri dal capitano della Fiorentina, German Pezzella, è il sesto gol in Serie A. Con un Twitter la Fiorentina è andata nel dettaglio e ha precisato come 5 reti di sei sia arrivati di testa da corner (compresi i tre in questo campionato). Qui sotto il tweet.

6️⃣©️

Sesto gol in Serie A per Pezzella

5 sono arrivati di testa da corner (compresi i tre in questo campionato) #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/3u0mbHThxD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 23, 2020