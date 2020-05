ACF, Oggi allenamento al Franchi. Il video con FR7

Dopo il pranzo firmato "All'Antico Vinaio" (leggi qui) per la Fiorentina oggi è stato ancora una volta tempo di allenamento. I giocatori di Iachini - come mostra il video pubblicato dalla stessa società viola - hanno svolto esercizi fisici e con il pallone in un Franchi vuoto (come peraltro sarà presumibilmente per il resto della stagione). Nelle immagini si nota anche un Franck Ribery in ottima forma che dialoga con i compagni.