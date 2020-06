ACF, Le scuse per il video di Joseph Commisso

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Fiorentina si è scusata per il video che ritrae il figlio di Rocco Commisso, Joseph, intento a cantare con degli ultras un coro contenente una bestemmia. Questa la spiegazione dell'accaduto fatta dal dg viola Joe Barone: "Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro con all’interno una parola blasfema. Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni".

