ACF, La nostra "Forza e cuore" procede inesorabile

Nuovo post sulla piattaforma GoFundme.com da parte della Fiorentina a sostegno della raccolta fondi “Forza e cuore”, che ha già superato quota 754mila euro: “Inesorabile, passo dopo passo, continua la raccolta per gli ospedali di Firenze che continuano ad avere bisogno di tutti noi! Sempre Forza e Cuore!” si legge sul sito della colletta, che ha già visto tramutare i primi soldi raccolti in un ecografo fascia top di gamma per malattie infettive radiologia e ulteriori attrezzature diagnostiche a sostegno degli ospedali di Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze.