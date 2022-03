ACF-JUVE, Vendita libera per i residenti in Toscana

Importanti novità per quanto riguarda la partita di domani sera tra la Fiorentina e la Juventus: da oggi tutti i settori dello stadio saranno disponibili alla vendita libera per gli abitanti in Toscana. Di seguito il comunicato del club viola: "La Fiorentina informa che sono ancora a disposizione i biglietti per la partita Fiorentina-Juventus di domani, 2 marzo alle 21:00. Ad eccezione della Curva Fiesole, che è completamente esaurita, a partire da oggi altri settori dello Stadio saranno disponibili alla vendita libera per i residenti nella Regione Toscana. Sarà possibile acquistare i biglietti cliccando sul seguente link: https://acffiorentina.ticketone.it/event/it/48213/90600119/fiorentina-vs-juventus-semifinale-andata-coppa-italia. Ricordiamo inoltre che, presso la biglietteria ufficiale, sarà possibile acquistare il proprio titolo d’accesso fino al fischio d’inizio della partita".