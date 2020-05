ACF, Il programma per tornare ad allenarsi l'8/5

Anche il centro sportivo Davide Astori riapre i cancelli. Lo ha deciso ieri la Fiorentina dopo aver studiato il nuovo protocollo per gli allenamenti individuali. In attesa di quelli collettivi, la squadra di Iachini potrà tornare ad allenarsi al centro sportivo. Il programma prevede che da domani saranno fatti tutti i test per accertare le condizioni dei giocatori, mentre dall'8 prenderanno il via gli allenamenti.

