ACF, Il club ha svincolato il difensore classe '01 Gelli

La Lega Serie A ha pubblicato quest'oggi l'elenco dei giovani posti in regime di svincolo dai club della massima serie, secondo l'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia). Per quanto riguarda la Fiorentina, il club viola ha deciso di non rinnovare il contratto e di lasciar partire a parametro zero solo un giocatore ovvero il difensore centrale classe 2001 Jacopo Gelli che negli ultimi sei mesi aveva giocato in prestito all'Aglianese. Per lui in questa stagione, prima di passare in Serie D, appena cinque presenze con la Primavera viola di Emiliano Bigica (quattro in campionato e una in Coppa Italia) per un totale di 140' giocati.