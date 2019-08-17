ACF, I convocati per Fiorentina-Monza

17.08.2019 20:00 di Redazione FV Twitter:    Vedi letture
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ACF, I convocati per Fiorentina-Monza

La lista dei convocati dal tecnico Vincenzo Montella per la sfida Fiorentina - Monza di Coppa Italia:

BADELJ MILAN 

BENASSI MARCO 

BIRAGHI CRISTIANO 

BOATENG KEVIN PRINCE 

BRANCOLINI FEDERICO (P) 

CASTROVILLI GAETANO 

CECCHERINI FEDERICO 

CHIESA FEDERICO

CRISTOFORO SEBASTIAN

DRAGOWSKI BARTLOMJEI (P)

LIROLA POL 

MILENKOVIC NIKOLA 

MONTIEL CRISTOBAL

PULGAR ERICK

RANIERI LUCA

SIMEONE GIOVANNI 

SOTTIL RICCARDO 

TERRACCIANO PIETRO (P) 

TERZIC ALEKSA

VENUTI LORENZO 

VLAHOVIC DUSAN 

ZURKOWSKI SZYMON