ACF-HEARTS, Previsto un esodo di tifosi scozzesi

Mancano ancora tre settimane a Fiorentina-Hearts ma la trasferta italiana per i tifosi scozzesi è già diventata una priorità: secondo quanto riportato da Footballscotland.uk i supporters del club britannico hanno preso d'assalto i biglietti messi a disposizione nel settore ospiti del Franchi; esattamente 2314 messi a disposizione per gli ospiti, un numero che non è riuscito a soddisfare la richiesta degli Hearts of Midlothian, che hanno richiesto un'estensione dello spazio messo a disposizione dalla Fiorentina per i "travelling fans".

Richiesta che sarebbe stata rifiutata; saranno "solo" 2500 gli scozzesi presenti a Firenze il 13 ottobre, giorno del match che si giocherà sette giorni dopo quello d'andata, in programma ad Edimburgo il 6 ottobre. Firenze si prepara quindi ad un' "invasione" (presumibilmente pacifica) dei tifosi britannici, attirati ovviamente anche dalla possibilità di visitare una delle città d'arte più importanti al mondo. Il rischio adesso sarà quello di rivivere un'atmosfera simile a quella vista col Twente e col Riga, dove la risposta decisamente scarsa in termine di presenze dei fiorentini ha fatto sì che per larghi tratti dei due match olandesi e lettoni sembrassero giocare in casa.