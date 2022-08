ACF-CREMO, I numeri: l'ultima volta la decise Bati

La Fiorentina viene da una stagione che le ha consentito di riassaporare il gusto dell'Europa. In settimana i viola giocheranno la partita d'andata dei play off di Conference League contro il Twente. Intanto la squadra di Italiano è chiamata a confermare o addirittura migliorare il settimo posto ottenuto al termine della stagione 2021/22. I gigliati ripartono giocando al Franchi: in casa l'anno scorso hanno avuto il secondo miglior rendimento della A.

La Cremonese si riaffaccia alla massima serie dopo 26 anni di assenza. I grigiorossi hanno chiuso lo scorso campionato di B, conquistando il secondo posto con un rush finale importante. Il campo di Firenze per i lombardi è ancora un tabù. Sono sei i precedenti al Franchi tra queste due squadre, tra Serie A e B, e mai la Cremonese è riuscita a vincere. Tre volte si sono imposti i padroni di casa e per tre volte è uscito fuori il pareggio.

L'ultima sfida è andata in scena il 1 ottobre 1995 e si è chiusa con un 3-2 per i viola grazie alle reti di Padalino, Baiano e Batistuta. Per la Cremo invece sono andati a segno Maspero e Fantini, giocatori che, qualche anno dopo, avrebbero vestito proprio la maglia della Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

3 vittorie Fiorentina

3 pareggi

0 vittorie Cremonese

11 gol fatti Fiorentina

6 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Cremonese 3-1

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

1995/1996 Serie A Fiorentina vs Cremonese 3-2