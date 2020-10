ACF, Commisso e il regalo a babbo Bonaventura

Qualche giorno fa il centrocampista viola Giacomo 'Jack' Bonaventura è diventato padre. Quest'oggi al centro sportivo, come mostra il video pubblicato dalla Fiorentina sul proprio account Twitter, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto il auguri al neo papà con l'aggiunto di un regalo speciale: un baby pack con all'interno vari accessori per neonati, per dare il benvenuto al nuovo nato. A tal proposito la Fiorentina, a partire dal 2020 la Fiorentina regala questo Welcome Baby Pack tutto viola ai neonati di Firenze. Potranno richiederlo tutte le famiglie dei bimbi nati nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, l’Ospedale Nuovo San Giovanni Di Dio (Torregalli), l’Ospedale Santa Maria Annunziata (Bagno a Ripoli), il Nuovo Ospedale del Mugello. Il pack contiene un body in cotone, un ciuccio, un bavaglino, un biberon, un doudou e un set per conservare l’impronta del proprio piccolo.

