Partita poco dopo le ore 15 da Firenze alla volta di Genova (clicca qui), la Fiorentina è arrivata in terra ligure nel tardo pomeriggio. Lo mostrano alcune immagini condivise dal club di Viale Manfredo Fanti sui profili social: squadra che adesso si ritira nell'albergo che ospiterà gli uomini di Iachini per la notte. Domani alle ore 15, tutti in campo a Marassi per la sfida contro la Sampdoria.