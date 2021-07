ACF, Al secondo posto tra le sponsorizzazioni in A

Ormai manca soltanto l’annuncio, ma l’Inter è pronta a ufficializzare l’arrivo del suo nuovo main sponsor. Dopo 26 anni, i nerazzurri hanno salutato Pirelli e dalla prossima stagione sulle maglie dei campioni d’Italia ci sarà il brand socios.com, app dedicata ai tifosi basata sulla tecnologia blockchain. Una partnership che dovrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 20 milioni di euro a stagione, ai quali si andrebbero poi ad aggiungerne, nelle previsioni, altri 10 per il back sponsor e quello sulle maglie (il primo, già presente, è Lenovo, per il secondo le trattative sono in corso). Con questi 20 milioni, in ogni caso, l’Inter sale al terzo podio per le sponsorizzazioni più redditizie in Serie A, scalzando il Sassuolo: nelle casse neroverdi arrivano infatti circa 18 milioni all’anno da Mapei. Al primo posto rimane salda la Juventus, forte dei 45 milioni derivanti dall’accordo con Jeep; al secondo, ecco la Fiorentina, con i 25 milioni incassati da Mediacom nell’ultima stagione. Come evidenziato da Calcio e Finanza, l’Inter è però al primo posto se si considerano soltanto le sponsorizzazioni “autonome”: sia il brand automobilistico (controllato dalla holding di famiglia Exor) che il colosso televisivo USA (di proprietà del patron Commisso) sono infatti riconducibili alle proprietà di bianconeri e viola. Per la cronaca, a seguire il Sassuolo (anch’esso comunque sponsorizzato dall’azienda proprietaria del club) vi è la Roma, grazie ai circa 12 milioni (secondo le stime del portale) provenienti dall’accordo con Digital Bits.