ACF, Aggiornamento sui biglietti per la finale a Praga

Fonte: acffiorentina.com

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sul sito ufficiale della Fiorentina è stato pubblicato un aggiornamento relativo ai biglietti per la finale di Conference League, a Praga, contro il West Ham: "ACF Fiorentina comunica di aver terminato l’invio dei codici della FASE 1 e di avere, al momento, attivato la FASE 2 che terminerà alle 23.59 di martedì 30 maggio.

Tutti coloro che hanno i requisiti per accedere alla FASE 2 e NON hanno ancora comunicato all'indirizzo mail bigliettifinalepraga@acffiorentina.it l’aggiornamento dei propri dati, sono invitati a farlo entro la giornata odierna. Fino al 31 maggio non verranno, inoltre, prese in considerazione le richieste relative alla FASE 3 e non avverrà, quindi, l’invio dei codici legati a questa fase.

Si ricorda, infine, che, per quanto riguarda la FASE 3, l’accesso sarà possibile solo per coloro che hanno partecipato ad una o più trasferte europee trasmettendo i propri dati ai Centri di Coordinamento e, di conseguenza, registrati nelle liste consegnate alla questura".