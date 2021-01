ACCVC-ATF, Indignati: trovate una soluzione!

Il comunicato della Fiorentina in merito alla situazione riguardante il Franchi ha ovviamente creato tanto disappunto anche tra i tifosi. Anche l'ACCVC e l'ATF hanno deciso di fare un comunicato per esprimere la propria opinione su quello che è successo. Questo il testo integrale: "La TIFOSERIA della FIORENTINA è a dir poco INDIGNATA per come si è conclusa la questione “VOGLIAMO LO STADIO”. Da giugno del 2020 abbiamo dato vita ad una serie di iniziative utilizzando lo slogan VOGLIAMO RISPOSTE - VOGLIAMO LO STADIO - TROVATE UNA SOLUZIONE. Non c’è bisogno di ricordare tutto quanto hanno fatto i tifosi fino ad oggi e tutto quanto è accaduto. A seguito del comunicato di ACF Fiorentina, che ringraziamo per l’onestà di intenti e la trasparenza tenuta sul tema, prendiamo atto di quello che temevamo fin dall’inizio, ovvero che lo stadio nuovo per la Fiorentina non si farà mai. Passiamo così dal “ci siamo rotti le palle” (cit.) ad un effettivo “siamo davvero incazzati”. Constatiamo che nessuno è stato capace di trovare una soluzione reale, fattiva e realizzabile in tempi brevi per fare in modo che noi tifosi potessimo avere una casa dove condividere la nostra passione avendo finalmente trovato un investitore certo, reale e soprattutto disposto “a metterci i soldi”. Con la Vostra incapacità, con i Vostri interessi, ci state togliendo tutto, anche la possibilità di sognare. Ogni limite è stato oltrepassato. Continueremo a prendere l’acqua ma con l’obiettivo di manifestare il nostro dissenso senza tregua. Con la riapertura degli stadi potremo farlo nel modo a noi più consono. A questo proposito Vi invitiamo a rendere nuovamente agibile lo stadio in ogni settore il prima possibile e sicuramente in tempo utile per la riapertura, altrimenti ci costringerete ad esporre le nostre ragioni in altre sedi, perché a quel punto potremo nuovamente riunirci e spostarci. La Fiorentina non avrà uno stadio, non è stato permesso di investire a chi lo può e lo voleva fare: metteremo TUTTA la classe politica (nessuno escluso) in condizioni di rispondere delle loro responsabilità sia coloro che hanno avuto una responsabilità diretta che indiretta. Invitiamo tutti a non strumentalizzare la nostra posizione, il nostro essere tifosi, perché a noi interessa un colore solo che è il VIOLA. Siamo seduti sulla sponda del fiume (ci passa anche vicino) per vedere cosa accadrà con il NUOVO CENTRO SPORTIVO. La prima pietra prevista a i primi di gennaio non è stata ancora messa. Sentiamo “puzza di bruciato”. Per caso avete architettato un “ricorsino” al TAR? Concludiamo con una semplice e banale riflessione: se i politici del Rinascimento avessero avuto la lungimiranza di tutti i politici di oggi FIRENZE non sarebbe mai esistita. Pensiamo di aver trasmesso il nostro pensiero, ma se così non fosse…. NON FINISCE QUI!".

