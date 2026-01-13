Accostato anche alla Fiorentina, la Juventus toglie Miretti dal mercato: resta bianconero

Fabio Miretti rimane alla Juventus. Il centrocampista, accostato in queste prime settimane di mercato anche alla Fiorentina, resterà in bianconero fino a fine stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, sottolineando che i dirigenti di Elkann hanno tolto il giocatore dal mercato, dopo il gol al Sassuolo di settimana scorsa e la buona prestazione di ieri, seppur in un ruolo non così congeniale come il trequartista. L'idea è quella di rimanere per giocarsi le proprie carte, un po' sulla scia di quanto successo in estate quando era stato cercato a più riprese dal Napoli, salvo poi decidere di restare.