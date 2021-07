ACCARDI, Non ho ascoltato offerte quest'estate

Giornata di presentazione della stagione che verrà in casa Empoli, dove c'è stata anche l'occasione per la prima conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli. In quest'occasione, il ds Pietro Accardi ha spiegato la scelta di rinnovare con il club azzurro. Queste le parole riportate da TMW: "Ringrazio il presidente per le parole e per la fiducia che mi ha dimostrato, anche quando le cose non andavano bene. Il rinnovo è stato semplice, perché intanto mi sento a casa. Sono dieci anni che sono qui, ho due figli che sono nati qui e ho un rapporto col presidente che va al di là del calcio. Qui sono nato come dirigente, qui sono cresciuto e voglio consacrarmi. Per questo non ho ascoltato nessuna offerta che potevo avere questa estate. Sono contento di questa opportunità".