ABBONATI, Per tutti i rimborsi rivolgersi a Codacons

Molte persone che avevano programmato la partecipazione a svariati tipi di eventi (partite di calcio, viaggi, soggiorni presso strutture turistiche...) si sono ritrovate, a causa dell'emergenza Coronavirus, in situazioni di disagio alimentate dal rifiuto di diversi istituti di rimborsare le quote già versate. Ma, come spiega Codacons, in tutte queste situazioni i diritti degli utenti rimangono validi e non vengono certo cancellati dall’emergenza in corso. La sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte del prezzo realizza la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, e il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quanto pagato. Per tale motivo l’associazione ha deciso di scendere in campo a tutela dei cittadini della Toscana, pubblicando i moduli attraverso i quali far valere i lodo diritti in ogni possibile ambito (CLICCA QUI per tutte le informazioni).