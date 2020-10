A. SOTTIL, Grazie Firenze ma Riccardo voleva spazio

Andrea Sottil, ex Fiorentina (1994-1996) e padre di Riccardo, esterno di proprietà viola ma in prestito al Cagliari, all’indomani della ottima prestazione del figlio in under 21 ha parlato di lui così: “Firenze è una piazza difficile, c’è grande passione e un ragazzo giovane spesso fatica ad imporsi. Siamo comunque riconoscenti per il modo in cui la città e la società ha cresciuto Riccardo, con quei colori ha coronato il sogno di debuttare in Serie A, ma successivamente non ha trovato molto spazio. La decisione migliore per la sua crescita è stata quella di andare altrove,dove c’era più possibilità di giocare. Abbiamo sfruttato l’occasione: Di Francesco cercava un esterno d’attacco e lo ha voluto fortemente. Credo che Cagliari possa essere la piazza giusta per confermarsi nel massimo campionato.”