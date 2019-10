A. MARQUES, Pedro tra 2 anni al Real. Col Brescia...

Il giornalista brasiliano di Sport Mediaset, Andersinho Marques, ha parlato così di Pedro: "Doveva arrivare alle amichevoli contro Venezuela e Giappone al 100% della condizione fisica: la Fiorentina ha fatto un capolavoro dal punto di vista fisico e psicologico con il calciatore. Con l'Udinese non è stato convocato perché poi avrebbe dovuto fare 17 ore di volo. Insieme a Ribery e Chiesa può esaltarsi, assomiglia a Kakà come stile di vita: fa casa-chiesa-campo. Conosceva che avrebbe dovuto seguire un iter riabilitativo, sa che tutto questo era necessario. Può crescere molto, già a partire dalla prossima partita dovrà essere convocato ed inserito piano piano nel contesto della prima squadra. Con il Brasile, salvo sorprese, dovrà giocare le Olimpiadi a Tokyo da titolare, le attese sono molte nei suoi confronti. Sta studiando ed imparando l'italiano, i viola hanno fatto un grande affare se si guarda il prezzo a cui lo hanno acquistato. Tra due anni se tutto va bene potrà giocare in una grande come il Real Madrid, tutti parlano bene di lui. L'obiettivo della Fiorentina può tranquillamente essere quello di arrivare tra le prime quattro o cinque del campionato: sta facendo bene sia dal punto di vista tattico che del gioco".