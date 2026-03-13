L'assessora Perini: "Vi spiego il sopralluogo di oggi allo stadio Franchi"

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Sopralluogo, questa mattina al cantiere dello stadio Artemio Franchi da parte delle commissioni consiliari urbanistica e sport. Erano presenti anche l’assessora allo sport Letizia Perini, il direttore della direzione servizi tecnici Alessandro Dreoni e il direttore tecnico del cantiere Luca Buzzoni. Durante il sopralluogo sono state illustrate alle commissioni le principali lavorazioni attualmente in corso nell’ambito dello stralcio 1 della riqualificazione dello stadio. Proseguono le operazioni di montaggio della carpenteria metallica che costituirà la struttura portante della nuova gradinata della Curva Fiesole. Ad oggi sono state installate quattro travi metalliche inclinate e parte della trave reticolare sommitale. Oggi è in corso il montaggio della quinta trave, che completerà la porzione est della struttura metallica di supporto della nuova gradinata. Una volta conclusa questa fase, e dopo il riposizionamento dell’autogru da 450 tonnellate nella giornata di lunedì 16, le operazioni proseguiranno con il montaggio della porzione ovest della struttura.

Parallelamente proseguono le lavorazioni di restauro del manufatto in calcestruzzo armato progettato da Pier Luigi Nervi e sottoposto a tutela. In questa fase è in corso la sabbiatura delle superfici, intervento preliminare necessario per rimuovere i diversi strati di vernice stratificati nel tempo. A questa operazione seguiranno i ripristini superficiali del calcestruzzo e il trattamento conservativo delle armature metalliche. Prosegue inoltre lo studio relativo alla definizione dei colori e delle finiture delle strutture vincolate, sviluppato in stretto dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

Continuano anche le lavorazioni per la realizzazione dei nuovi livelli interrati della tribuna Maratona, destinati ad ospitare i locali tecnici dell’impianto. Sono inoltre in corso le lavorazioni per la realizzazione dei micropali di fondazione che sosterranno i pilastri della futura copertura dello stadio. Come avviene normalmente nei cantieri di grandi dimensioni e complessità, una parte significativa delle lavorazioni viene realizzata in stabilimento attraverso elementi prefabbricati che saranno successivamente trasportati e montati in cantiere.

Sono attualmente in produzione in diversi stabilimenti i gradoni prefabbricati che formeranno la nuova Curva Fiesole, i portali di accesso alla gradinata (vomitori) e le strutture metalliche della nuova copertura.

"I lavori vanno avanti - ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini - il sopralluogo delle due commissioni ha rappresentato un'occasione in più per fare vedere tutto il lavoro che stanno portando avanti le ditte, gli operai in cantiere, i tecnici e gli amministrativi. I tempi sono rispettati e si conferma quanto detto dalla sindaca: fine lavori nel 2029. Come da cronoprogramma reso noto lo scorso dicembre, i lavori strutturali del primo lotto della ristrutturazione dello stadio Franchi termineranno nei primi mesi del 2027". "Abbiamo parlato anche dell’area di Campo di Marte - ha aggiunto - dell’ampliamento del giardino, la piscina e le aree che saranno messe a disposizione eventualmente per gli Europei 2032, per i quali stiamo lavorando al progetto definitivo secondo le caratteristiche richieste dal dossier Uefa"

"Stiamo mantenendo l'impegno avevamo assunto in Consiglio comunale di monitorare le fasi dei cantieri e approfondire i dettagli dei lavori - hanno dichiarato il presidente della commissione sport Marco Burgassi e il presidente della commissione urbanistica Renzo Pampaloni - e lo stiamo mantenendo anche grazie alle risposte puntuali da parte dei tecnici che vogliamo ringraziare per la disponibilità e tutte le informazioni trasmesse tempestivamente". "Quanto al cantiere - hanno aggiunto - è stato chiarito che il numero di maestranze è più elevato rispetto a quanto dice qualcuno: tra le 50 e 70 a queste si aggiungono i tecnici, gli amministrativi e tutti coloro che lavorano nei cantieri di preparazione e di realizzazione delle opere a Pordenone, Pistoia e anche Verona. Abbiamo visto che la tempistica dei lavori è rispettata e notato molta attenzione sui temi della sicurezza e dell'organizzazione del cantiere". "Notizie importanti - hanno concluso i due presidenti - riguardano la qualità del futuro accesso per i tifosi con dettagli che nel sopralluogo di sono stati forniti sulla profilatura del settore Maratona, sulla disposizione del settore ospiti e sul pieno accesso di posti per i tifosi della Fiorentina nella nuova curva Ferrovia".