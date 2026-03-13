FirenzeViola Verso Cremonese-Fiorentina, il possibile undici viola: incertezza Kean, ballottaggio a centrocampo

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La Fiorentina, archiviata la vittoria in rimonta in Conference, torna a concentrarsi sulla corsa salvezza. In classifica c'è il punto sulla Cremonese, proprio la prossima avversaria lunedì sera, da difendere a denti stretti se non aumentare il gap con una vittoria. Sfida certo non semplice visto che anche per gli uomini di Nicola e per lo stesso tecnico lo scontro diretto di lunedì è un bivio importante.

Paolo Vanoli, che in Conference ha fatto una rotazione ragionata, a Cremona cercherà di mettere in campo la squadra migliore. Tutto ovviamente ruota intorno a Kean che continua a lavorare a parte. In porta tornerà De Gea, che ieri sera ha lasciato spazio a Christensen, così come in difesa partono dal 1' Dodo a destra e Pongracic al centro con Ranieri e Parisi a sinistra. Fagioli rientra in cabina di regia dove ieri sera ha riportato qualità nello spezzone giocato. A completare il centrocampo potrebbe essere Mandragora (fatto uscire 10 minuti prima) e Bresciani favorito su Ndour che ha sempre giocato le ultime gare; l'azzurro è in fiducia dopo il gol al Rakow ma potrebbe aver bisogno di rifiatare. Sulle fasce agiranno Harrison a destra e Gudmundsson, pur scosso dal furto in casa, a sinistra. Davanti, come detto, tutto ruota intorno a Kean: se il centravanti non dovesse farcela, nonostante un certo ottimismo oggi, toccherà ancora a Piccoli. Per l'ex Cagliari tante critiche per un'occasione persa: l'attaccante è stato generoso in campo nonostante la marcatura stretta del difensore Racovitan ma tra traversa e gol sbagliato non è stato mai decisivo. Il gol gli servirebbe come l'aria per ritrovare fiducia.