1926, Stasera raccolta fondi per acquisto defibrillatori

Dopo quanto successo ad Edoardo Bove, la Curva Fiesole, oltre ad aver pronta una coreografia per la gara di stasera ha comunicato un'iniziativa benefica sulla propria pagina Instagram. Infatti in occasione della gara di stasera tra Fiorentina ed Empoli, nei settori di Curva Ferrovia e Tribuna, i ragazzi della curva effettueranno una raccolta fondi destinata all'acquisto di defibrillatori per impianti sportivi del territorio fiorentino. Qui sotto la descrizione.