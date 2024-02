VULPIS A RFV, Commisso onesto sugli introiti: vi spiego

FirenzeViola.it

Marcel Vulpis a Radio FirenzeViola

Queste le parole su Rocco Commisso, a Radio FirenzeViola durante il "Social Club", di Marcel Vulpis vice presidente della Lega Pro e giornalista di Sporteconomy: "Commisso parlando degli introiti è stato onesto quando ha sottolineato gli incassi dovuti alla sponsorizzazione di Mediacom. Cosa che di solito i presidenti non fanno. Si tratta di un ingresso di denaro che arriva da un'azienda di proprietà di Commisso, senza la cui sponsorizzazione l'utile dell'anno prima sarebbe stato mangiato dal risultato finale, in perdità, della società".

Esistono delle agevolazioni fiscali di ritorno?

"Sicuramente i fiscalisti hanno la possibilità di utilizzare queste operazioni anche per generare delle economie di gruppo, cossiddette intragruppo. Faccio un esempio. All'epoca del Milan controllato da Fininvest, quando il club faceva la perdita e l'azienda l'utile si conpensava il rosso con il segno più, dunque Berlusconi pagava meno tasse. Non c'è nulla di male, resta il fatto che ancora oggi ci sono dei club che vanno in utile grazie a delle sponsorizzazioni dell'azienda di riferimento, così come altri vanno in autofinanziamento. La notizia vera è che la Fiorentina ha un patron la cui liquidità gli permette di reggere l'impatto di un club di questo livello che sta nella massima serie del campionato italiano. Poi è chiaro che per sognare ulteriormente ci vogliono ulteriori investimenti".

