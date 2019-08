VOX POPULI FV, Che emozione Ribery: forte e...

Fiorentina e Ribery, un'operazione in dirittura d'arrivo. Ma come la commentano i tifosi viola? Firenzeviola.it ha fatto un giro in zona stadio per sentire cosa ne pensano.

Comincia Dario: "L'affare Ribery mi provoca belle emozioni. Era da tanto tempo che non si parlava di giocatori di questo calibro. Prima si parlava solo di plusvalenze, adesso si parla di Ribery che anche se ha un'età un po' avanzata è un grandissimo giocatore. Basta vedere cosa ha fatto l'anno scorso. Chi mi ricorda quest'operazione? Direi Joaquin: un giocatore sul finale di carriera in cui non molti credevano e che alla fine ha fatto due campionati eccezionali".

Poi è il turno di Giovanni, che nella Fiorentina ha anche giocato a livello giovanile: "Ribery è forte e alla Fiorentina può far bene. Se viene motivato è un grande acquisto però va detto che lui non basta. Anche nel suo ruolo, vedo difficile poter contare su Ribery tutta la stagione. Poi ci vogliono almeno un centrale e un esterno. Che operazione del passato mi ricorda? Non mi vengono in mente altre operazioni come lui: è unico".

Il commento dello "Stompa" è piú positivo ancora:" Chiunque viene e gioca per la Fiorentina, io sono sempre contento. Ribery di sicuro ce la metterà tutta perché ha un carattere forte, gagliardo e testone. Proprio come piace a me. Se mi ricorda qualche operazione del passato? No non mi ricorda nessuno".

Il commento di Roberto: "Come si fa a non essere contenti di Ribery? È un super giocatore. Con Chiesa e Boateng possono fare un attacco esplosivo. Certo che non è abbastanza... Alla squadra vista contro il Monza mancano ancora almeno un paio di innesti. Chi mi ricorda quest'affare? Mi verrebbe da dire Mario Gomez, ma solo perché anche lui giocava nel Bayern e costò molto. In realtà però a memoria non ricordo qualcuno come Ribery alla Fiorentina".

Infine Loriano, in fila per fare l'abbonamento: "Ribery è forte forte. Secondo me è tra i profili migliori che potevi prendere e alla Fiorentina farà bene: ne sono sicuro. Se mi ricorda qualche operazione? Visti i soldi che verranno spesi per il contratto e la situazione del giocatore mi pare un'operazione come non ne sono mai state fatte alla Fiorentina".