VITALE A RFV: "La Fiorentina deve fare 10 operazioni in 4 giorni, sono tante. Cosa ce ne saremmo fatti di Kostic e Arthur?"

Pino Vitale, dirigente sportivo di lungo corso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?", iniziando da una considerazione sulle tempistiche del mercato: "La Fiorentina ha da fare troppe cose: 5/6 uscite e almeno 4 entrate. 10 operazioni in meno di 4 giorni sono tante. Devono dar via Christensen, Brekalo, Sabiri, Ikoné... mentre dovrebbero prendere un centrale, due centrocampisti e un attaccante. Non sono pochi".

Sugli affari con la Juventus: "Non sanno a chi dare Arthur e Kostic e devono dargli alla Fiorentina? I viola sulla sinistra hanno Parisi che l'anno scorso non ha finito bene e l'altro giorni in Conference sembrava un pulcino bagnato. Domenica però è stato tra i migliori e io ci punterei. Che me ne faccio di Kostic e Arthur, quest'ultimo è un centrocampista che gioca in orizzontale tale e quale Amrabat".

Su Amrabat: "È un giocatore che riesce a rompere le azioni degli avversari e a recuperare tanti palloni, però gioca sempre orizzontale. Non gli ho mai visto fare un lancio di 20 metri. Non mi ha mai convinto e non credo che con giocatori come lui si riesca a fare il salto di qualità".

Ancora sul mercato: "La Fiorentina sapeva già da marzo/aprile che avrebbe perso 8 giocatori di cui tre - Bonaventura, Castrovilli e Duncan - a parametro zero. Perché non si è preso Brescianini e Tessmann che con circa 15 milioni si prendevano entrambi che sono due di prospettiva. Sono oeprazioni che si potevano fare a maggio. Speriamo bene in questi ultimi 4 giorni. Ci vuole un centrale forte che possa fare il titolare".

