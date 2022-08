VITALE A RFV: "JOVIC FARÀ GOL E CURIOSO SU IKONE E CABRAL. FIDUCIOSO PER STASERA"

L'ex dirigente dell'Empoli Pino Vitale, ha parlato di Fiorentina, tra mercato e partita di Conference League, a Radio Firenzeviola.

Secondo lei serve Bajrami? La Fiorentina tratta anche Barak, ma bisogna vedere perché prima deve dare via qualche giocatore. Se va via Bajrami l'Empoli deve pensarci, ma anche il Verona... Le squadre più importanti hanno vinto tutte ma bisogna aspettare quattro cinque partite per capire chi può fare bene, la Fiorentina ha fatto un buon mercato e bisogna saper aspettare i nuovi, hanno recuperato kouame, vediamo cosa daranno Ikone e Cabral che l'anno scorso hanno fatto vedere poco.

A quale Europa può ambire la Fiorentina e cosa serve sul mercato? La vedo alla pari con la Lazio e la Roma. Ci vorrebbe un difensore in più perché Quarta è partito male ma vediamo un po'. Se sfoltisce è giusto che prenda altro. Si può sempre migliorare ma bisogna capire quanti soldi e quanto spazio ci sono.

Cosa si aspetta dalla partita stasera? Dopo cinque anni trova il Twente che è una squadra forte però giocare le coppe è troppo importante e la Fiorentina deve andare avanti per la città e la piazza. Dove può arrivare? Intanto giochiamo una partita alla volta, stasera e al ritorno superiamo il turno poi pensiamo al girone e a chi ci toccherà.



Jovic può rimpiazzare Vlahovic? "Vlahovic ha segnato tanti gol, ma li aveva fatti anche Jovic prima del Real quindi tornerà a farli. Sono sicuro faccia bene ma sono curioso di vedere ikone e Cabral che devono fare di più. Erede di Torreira? Mandragora è più mezzala che va a tirare, Amrabat se torna quello di Verona... La rosa nel suo complesso mi pare competitiva.

Gollini? Io ho fiducia in lui ma ora se la deve guadagnare. Si presenta in una grande piazza e ha la fiducia dell'allenatore se ha avallato la scelta ma se la deve meritare giorno per giorno. Dodo? Ho grande fiducia in Dodo. Odriozola ha fatto bene ma ora si sta parlando di un giocatore bravo, spinge forte e ha qualche gol nelle corde.



Kouamè esterno? Io credo che Italiano gli abbia dato fiducia, l'anno scorso lo hanno dato via anche troppo velocemente tenendo Callejon... Sulle fasce ci sono giocatori importanti per l'allenatore.

Prima volta di Italiano? C'è una prima volta per tutti. Credo che la Fiorentina stasera farà una partita importante e meno opaca rispetto alla gara contro la Cremonese.

Rinnovo Milenkovic giusto per entrambi? Gli hanno fatto un contratto importante ed è meglio protagonista alla Fiorentina che è una piazza importante che riserva altrove.

Pronostico? Non ipotizzo risultati ma la Fiorentina ha bisogno di vincere e credo che lo farà.