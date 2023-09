VITALE A RFV, Io ai 10 milioni per Amrabat non credo

FirenzeViola.it

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Il dirigente Pino Vitale è intervenuto stamani a 'Chi si compra' su Radio Firenzeviola: "Nella vita tutti si migliora e anche Italiano, a volte un po' presuntuoso come tutti gli allenatori, può migliorare. Italiano l'allenatore lo sa fare anche se in un modo particolare. Bisogna vedere quanto il mister ha influito sulla costruzione della squadra: sicuramente su Nzola e Arthur, mi meraviglio però che un allenatore non abbia voluto prendere un altro difensore".

Come fare per arrivare tra le prime sette?

"Ci sono operazioni che non mi hanno convinto come quella di Sabiri che non giocava alla Sampdoria... La Fiorentina non può essere l'Udinese o l'Atalanta, che compra per guadagnare: bisogna mettere delle basi, non fare profitti. Intanto vediamo che squadra è stata fatta quest'anno, però non possiamo pensare di fare solo plusvalenze. Lo fanno le piccole squadre, non un presidente che ha un patrimonio da 7 miliardi".

Di Amrabat cosa pensa?

"Io non credo ai 10 milioni di prestito, vedremo nel bilancio. Perché se volevano dare 2 milioni e poi tutto insieme sono arrivati a 10 milioni mi torna poco. Poi se nel bilancio finale ci saranno davvero 10 milioni mi ricrederò, ma finché non lo vedo io non ci credo".

E Maxime Lopez?

"Buon giocatore. A me piace anche se abbiamo meno fisicità a centrocampo. L'unico pensiero è che il Sassuolo se l'è voluto levare in tutti i modi per il carattere difficile".

Del portiere che idea si è fatto?

"Per prendere Christensen allora potevano tenere Cerofolini. Per Vicario il discorso sarebbe stato diverso, così non la trovo una grande operazione ma bisogna aspettare".