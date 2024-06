VINAZZANI A RFV, Tutto su Lucca. Kean mi perplime

FirenzeViola.it

Claudio Vinazzani, dirigente ex Spezia e talent scout con un passato da calciatore soprattutto nel Napoli, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola per fare il punto sulla stretta attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole a "Viola amore mio": "Di tutti i nomi che ho sentito fare per l'attacco viola, io punterei su Lorenzo Lucca. E' l'elemento che dal mio punto di vista più abbina alle caratteristiche che Raffaele Palladino cerca in un centravanti".

Una scommessa su Moise Kean la farebbe?

"Il grande problema di Kean è che è un giocatore non solo difficile da collocare tatticamente ma anche incostante e con problemi di carattere. Secondo me è un giocatore ancora molto valido ma ci vuole coraggio a prenderlo: io avrei molto perplessità".

Mentre su Zaiolo che dice?

"Sì, lui lo prenderei subito. Lo ritengo un giocatore che se non avesse avuto quei due infortuni che lo hanno limitato avrebbe fatto un grande percorso. Gli manca continuità ma credo che a Firenze potrebbe fare bene: se si mettesse in testa di fare il calciatore a 360° sarebbe il top, anche se non voglio paragonarlo a Kean sotto questo aspetto..."