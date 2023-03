V. MAFFEI A RFV, Vi racconto la mia esperienza in viola

Ai microfoni di Radio FirenzeViola direttamente da Los Angeles dove si trova per l'attuale lavoro per Rai Cinema, è intervenuta la giornalista Veronica Maffei, ex volto social della Fiorentina che ha raccontato: "Ho vissuto tantissimi anni a Firenze e la mia passione per la Fiorentina è nata negli anni dell'Università quando con alcuni amici ho cominciato a frequentare lo stadio. Gli ultimi due anni con la Fiorentina sono stati bellissimi, siamo stati una famiglia spumeggiante. Hanno accolto sia me che Rossella in maniera super professionale e rispettosa, non è mai scontato in un ambiente di lavoro. Ora ho altre novità in arrivo ma ancora non posso svelare niente".

Come ha reagito alla chiamata della Fiorentina?

"La prima chiamata con la Fiorentina è stata molto veloce. Loro hanno questa idea che strizza l'occhio al mondo americano, dove c'è molto più sharing delle informazioni dirette delle squadre. Per la Fiorentina ho chiuso la mia collaborazione precedente e ci ho pensato poco prima di accettare, mi piacciono le nuove esperienze e c'erano tutte le condizioni favorevoli, non ho avuto dubbi".

Il rapporto con la squadra?

"L'inserimento è stato costante e graduale. A livello personale è stato tutto super positivo: l'educazione, il rispetto da parte di staff, dirigenti e giocatori c'era e c'è sempre stato, anche se eravamo figure nuove".

Ricordo più bello?

"Sicuramente Moena, è stato un periodo speciale, una full immersion totale. Mio figlio dopo Moena è diventato un tifosissimo della Fiorentina. Lì impari a conoscere bene tutti, anche quello che sembra più scontroso poi si rivela simpaticissimo. Ho tanti altri ricordi bellissimi: dalle interviste, alle cene di natale, le battute e i momenti divertenti al centro sportivo".

L'addio?

"L'addio è stato per una situazione che si è creata. Faccio spesso su e giù con l’America. Abbiamo provato a continuare ma era troppo pesante. Poi con grandissimo rispetto e cordialità abbiamo deciso che era meglio allontanarsi".

Che rapporto ha adesso con la Fiorentina?

"Seguo sempre la Fiorentina, con mio figlio seguiamo tutta la Serie A anche se dobbiamo svegliarci alle 5. Il percorso nelle coppe può essere di grande gratificazione per la squadra e per l'allenatore. Hanno ottenuto dei risultati ingiusti, quindi spero che le coppe possano dare quelle soddisfazioni che meritano sia loro che i tifosi. Spero anche con la riforma della Supercoppa il prossimo anno possiamo goderci una Final Four, che potrebbe essere molto divertente. Abbiamo una società che crede molto nel Viola Park, pensa che questo investimento non sia solo un investimento immobiliare ma serva anche per far crescere i ragazzi della Primavera, per la prima squadra e per la Fiorentina Femminile, che sta andando molto bene. Penso che la Fiorentina sia una società che si sta costruendo, i risultati a volte arrivano subito in altri casi ci vuole pazienza, anche se i tifosi viola ne hanno avuta tanta in questi anni".