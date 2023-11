ULIVIERI A RFV, Per Nico futuro da prima punta. Ora...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Renzo Ulivieri a Radio Firenze Viola

Per commentare il momento attuale della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione Viola Amore mio - è intervenuto il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri. Ecco il suo pensiero: "La sconfitta con l'Empoli è stata figlia soprattutto di un approccio sbagliato alla partita mentre lo stop contro la Lazio è qualcosa che nel corso della stagione ci può stare, anche se ovviamente ha provocato sconforto per come è maturato il ko".

Che pensa degli errori in sequenza di Milenkovic?

"Non è facile recuperare un giocatore che commette errori così. Bisogna fargli capire dove sbaglia per far sì possa tornare alla sua condizione ideale. Non penso che il suo rendimento stia risentendo della nuova dimensione tattica di Martinez Quarta, che spesso si stacca dalla linea difensiva e va in attacco".

Si discute intanto anche del ruolo di Gonzalez...

"Penso che in futuro il suo ruolo possa essere quello di prima punta. Basta vedere quello che ha fatto Mertens nel Napoli. Le capacità tecniche e fisiche le ha e penso che in futuro possa evolvere in quel ruolo".

Si può stare però tranquilli per il rendimento di Beltran?

"Va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. Penso che la Fiorentina possa essere fiduciosa su quella che sarà l'evoluzione di questo ragazzo".

Chiudiamo con la Juve: quanto conta la gara di domenica per la stagione viola?

"Tutte le partite valgono tre punti. Poi è chiaro che può portare di più a livello morale. Sarà una gara importante perché arriva dopo due sconfitte. Credo che la Fiorentina sia in una posizione in linea con le sue aspettative, ovvero il 5° o 6 posto".