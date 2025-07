FirenzeViola Mandragora, nodo rinnovo: la Fiorentina prepara l’incontro. Il Betis osserva, Pioli lo vuole colonna

La Fiorentina si prepara a incontrare l’agente di Rolando Mandragora per discutere del rinnovo di contratto. Il summit è atteso per la prossima settimana, dopo che i dirigenti viola hanno comunicato all’entourage del giocatore l’intenzione di aprire un confronto formale sul futuro. Un segnale importante, che arriva in un momento in cui attorno al centrocampista crescono attenzioni e offerte. Il contratto dell’ex Juventus è in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027 al raggiungimento di 25 presenze stagionali. Una situazione che, formalmente, garantirebbe una certa tranquillità, ma che in realtà resta aperta, come dimostra il fatto che la società sta ascoltando con attenzione le proposte che iniziano ad arrivare.

La più concreta, al momento, è quella del Real Betis. Il club spagnolo, spinto dall’interesse diretto del tecnico Manuel Pellegrini, ha avviato contatti attraverso intermediari. Si parla di un’offerta da 8 milioni di euro, ma da ambienti viola filtra che la cifra reale sia più vicina ai 4, prontamente rifiutati. Nonostante questo fermento di mercato, la volontà della Fiorentina, che valuta il calciatore tra i 10 e i 15 milioni, è quella di trattenere il centrocampista, considerato una colonna del nuovo progetto targato Stefano Pioli. L’allenatore lo stima molto e lo ritiene centrale sia per l’equilibrio tattico che per il ruolo carismatico assunto all’interno dello spogliatoio, dove Mandragora ha costruito una leadership silenziosa ma riconosciuta.

Il centrocampista reduce da una delle sue stagioni migliori in carriera, ha fatto sapere tramite il suo entourage che la permanenza a Firenze resta la priorità. Ma serve un’intesa chiara, definitiva, per mettere a tacere i rumors di mercato e blindare un calciatore che ha dimostrato sul campo – e fuori – di meritarsi un ruolo da protagonista. Ora la palla passa alla società. Nel frattempo Mandragora si gode le nozze di pochi giorni fa con la sua storica compagna Lucia, un momento di gioia che fa da contraltare all’incertezza legata al suo destino calcistico. Il prossimo incontro tra club e agente sarà decisivo per capire se il secondo matrimonio, quello con la maglia viola, potrà proseguire su basi rinnovate.